Lübnan Cumhurbaşkanı Aun: Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine yenisini kurma süreci hakkında başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'da şu anda hükümeti kurma kriziyle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Aun, "Bunun olmaması gerekiyordu, çünkü Lübnan'ın kaybedecek bir dakikası bile yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Aun, ülkedeki siyasi grupların tutumlarındaki ısrardan dolayı hükümetin kurulmasında yakın zamanda ufukta bir çözüm yolu görünmediğini dile getirerek, hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in Saray'a 4 kez çıktığını ancak hiçbirinde kabinesini sunamadığını belirtti.

Edib'in siyasi grupların liderlerinin görüşleriyle kabinesini kurmak istemediği söyleyen Aun, "Edib, bakanlıkların dini mezhebe ait olması yerine her dönemde farklı mezhepler arasında değişecek şekilde bir öneriyle geliyor ve ulusal bir mutabakat olmadığı sürece hükümeti kurmaya yanaşmıyor." diye konuştu.

Anayasa'nın hiçbir bakanlığın herhangi bir mezhebe verilmesine değinmediğini ifade eden Aun, bakanlıkları herhangi bir mezhep için tahsis etmek yerine dini veya mezhebine bakmaksızın başarılarıyla öne çıkacak isimlerin atanması önerisinde bulundu.

Siyasi grupların birbirlerine karşı dışarıdan güç almaması gerektiğinin altını çizen Aun, Mustafa Edib'in hükümeti kurma görevini bırakıp bırakmayacağı sorusu üzerine ise "Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz." diyerek, Lübnan'daki ekonomik çöküşün önüne geçilemeyeceğine dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'da kurulacak hükümet için verdiği sürenin sona ermesine de değinen Aun, durumu Macron'la istişare ettiklerini, ancak hükümeti kuracak olan Fransa Cumhurbaşkanı değil kendileri olduğunu kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aun, Beyrut Limanı'nda geçen ay medana gelen şiddetli patlamayla ilgili soruşturmanın ise zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.