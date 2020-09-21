Haseke'de yeni Rus-Türk devriyesi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, bugünkü basın toplantısında "94. ortak Rus-Türk devriyesi Haseke bölgesinde Şeyrek-Kasra güzergahında gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Rus askeri polisinin Halep bölgesinin Menbiç ilçesinde iki güzergahta devriye gerçekleştirdiğini dile getiren Grinkeviç, Halep, İdlib ve Lazkiye bölgelerinde Nusra tarafından 5 kez ateşkes ihlali yapıldığını aktardı.

Grinkeviç, Türkiye kontrolündeki yasa dışı silahlı oluşumların ateşkese uymaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.