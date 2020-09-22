İsrail-BAE anlaşmasının yan etkisi: Abu Dabi'de alkol satın alabilmek için özel izin çıkarma sistemi kaldırıldı

BAE ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasının başını çeken Abu Dabi'de emirlik sakinlerinin ve turistlerin alkol alımı ve tüketimi için izin kağıdı çıkarmaları şartı kaldırdı. Bu adım, pandemide duran turizm sektörünün yeninden yapılandırılması ve İsrailli turistlere hazırlık olarak değerlendirildi.

Ortadoğu'da giderek öne çıkan ve son olarak İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasıyla gündem olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) alkol tüketiminin serbest bırakılması yönünde adımlar geliyor.

BAE'yi oluşturan 7 emirlik içinden Dubai'nin alkol tüketimi kurallarını bir nebze gevşetmesinin ardından, Abu Dabi'nin de resmi bir genelge yayımlayarak alkol alımı ve tüketimi için izin kağıdı çıkarma şartını kaldırdığı belirtildi.

Bu iki emirliğin alkol tüketimini serbestleştirme adımları, koronavirüs pandemisi nedeniyle duran turizm sektörünün yeninden yapılandırılması ve ilişkileri normalleştirme anlaşması sonrası gelmesi beklenen İsrailli turistlere hazırlık çabası olarak yorumlandı.

Alkol satın alabilmek için en az 21 yaşında olma şartı

Fransız haber ajansı AFP'nin gördüğü 15 Eylül tarihli Kültür ve Turizm Müdürlüğü genelgesinde "Alkol alımı izinlerinin kaldırıldığını ve mukimlerle turistlerin yetkilendirilmiş mağazalardan (alkol) satın alma haklarının bulunduğunu bildiririz" denildiği aktarıldı.

Habere göre genelgede alkol satışı yetkisi verilecek dükkanlardan alkol alabilmek için en az 21 yaşında olma, alkolü yeniden satmama ve müstakil evde ya da kulüp gibi yetki verilmiş mekanlarda tüketme şartları sıralandı.

Müslümanların alkol satın almasının yasak olup olmadığına dair ibare yok

Genelgede Müslümanların alkol satın almasının yasak olup olmadığının açıklığa kavuşturulmadığına dikkat çeken AFP, daha önce Müslümanlara alkol ruhsatı edinme izni verilmediğini hatırlattı.

Habere göre genelgeyle Abu Dabi'deki yasal açıdan muğlak bir alana son verildi. Daha önce emirlikteki içki dükkanlarının genelde alkol satışı yaparken izin sormamasına rağmen kağıt üzerinde satışların eski kurallara tabi olduğu kaydedildi.

Dubai'de işverenin rızasını belgeleme şartı kaldırıldı

Dubai'de dükkanlardan emirlik sakinleri ya da turistlerden izin sahibi olduklarını göstermelerini istemeleri talep ediliyor, ama barlarla restoranlarda herhangi bir izne tabi olmadan alkol satışı-tüketimi yapılabiliyor.

Bu yıl izin sistemini bir nebze gevşeten Dubai, emirlik sakinlerinin işverenlerinin rızasını gösteren belge getirmesi şartını kaldırdı.