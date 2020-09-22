Güney Lübnan'da 'Hizbullah'ın silah deposunda' patlama

Beyrut Limanı'ndaki yıkıcı patlamaların yaralarını henüz saramamış Lübnan'ın bu kez Hizbullah'ın kalesi konumundaki güneyinde patlama meydana geldi. Reuters'e konuşan güvenlik kaynakları, patlamanın 'Hizbullah'ın silah deposunda meydana geldiğini, teknik bir arızadan kaynakladığını' söyledi.

Lübnan'ın güneyindeki Ayn Kana kasabasında meydana gelen şiddetli patlamanın ardından göğe devasa dumanlar yükseldi.

Reuters'e konuşan güvelik kaynakları, patlama nedeniyle birçok kişinin yaralandığını söyledi.

انفجار في قرية جنوب لبنان. تقارير أولية تتحدث عن انفجار في محطة وقود. pic.twitter.com/xKUq8xNYyT — الوزير المرافق (@_AAN90) September 22, 2020

El Cedid televizyonu, yaralı ya da ölü olduğunu duyurdu. Ancak kaynaklar ve kanal, ilk etapta sayı vermedi.

Görgü tanıkları, patlamanın şiddetiyle yerin sarsıldığını belirtti.

İlkin güvenlik kaynakları ve el Cedid, patlamanın Hizbullah'a ait bir evde gerçekleştiğini, İran destekli Şii örgütün bölgeyi güvenlik kordonuna aldığını duyurdu. Ardından güvenlik kaynakları, patlamanın Hizbullah'ın silah deposunda meydana geldiğini, teknik bir arızadan kaynakladığını söyledi.

A large explosion in the town of Ain Qana in southern Lebanon and initial information indicates that weapons are stored in a house.

News from:@TonyBouloss pic.twitter.com/Tt89hswSE1 — hassan.mahmoudi (@hassan_mahmou1) September 22, 2020

Patlama sonucu ağır hasar meydana gelirken, büyük bir krater de oluştu.

​Hizbullah silah deposunda gerçekleştiği söylenen patlama, 4 Ağustos'taki Beyrut Limanı patlamasının travmasını kolay kolay atlatacağa benzemeyen Lübnan'da yeni bir şok dalgası yarattı.

1975-1990 arası süren içsavaş sonrasının en büyük krizini yaşayan, ekonomik çöküşün üzerine hükümet de kuramayan ve mezheplere dayalı siyasi sistemi terk etme zaruretinin sancılarını çeken Lübnan, 4 Ağustos'taki Beyrut Limanı patlamasına yaklaşık 190 ölü, 6000 yaralı vermişti.