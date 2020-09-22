ABD'den Yemen'deki Husilere 'ateşkes' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun müdahalede bulunduğu Yemen'deki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Ortagus, açıklamasında ABD olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri Kuveyt, İsveç ve Almanya ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve Yemen'deki iç savaş ile yaşanan insani krizi ele aldıklarını belirtti.

Uluslararası toplumdan Yemen'de artan insani krizi hafifletmek adına kendilerine düşen finansal bağışı yapmalarını istediklerini ifade eden Ortagus, "Ayrıca Husilerin insani yardım çabalarını engellemekten vazgeçmesini ve Sana’a havaalanının BM ve insani uçuşlara açılmasını talep ettik" ifadelerini kullandı.

Deputy Secretary Biegun and Under Secretary Hale joined a P5+3 meeting on Yemen. The Iranian-backed Houthis must stop their aggression and cross-border attacks on Saudi Arabia. We call for the humanitarian crisis to be addressed and for the war to end. https://t.co/lHeSH7qlUe — Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 22, 2020

Bunun yanı sıra Ortagus, 'İran'ın BM ambargosunu delerek Husilere silah yardımında bulunmasından' son derece rahatsızlık duyduklarını dile getirerek, Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırılara son vermesi gerektiğini söyledi.