Suudi Arabistan umre için tarih verdi

Suudi Arabistan'ın 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından umre ziyaretlerine izin verileceği bildirildi.

Reuters'ın Suudi Arabistan devlet televizyonuna dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından umre ziyaretlerine izin verileceğini aktardı.

Suudi Arabistan 1 Kasım'dan itibaren yurtdışından umre ziyaretlerine izin verileceğini açıkladı. Öte yandan, yurtiçinde umre ziyaretlerine ise 4 Ekim'den itibaren %30 kapasiteyle izin verileceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesi, İçişleri Bakanlığı'nın umre ziyaretlerine kademeli dönüş planı, ilk olarak yurt içinden ziyaretlere izin verilmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında umre ziyaretlerini yaklaşık 6 ay önce durdurmuştu.