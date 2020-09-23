İsrail'de 23 yıldan bu yana ilk kez tatlı su rezervleri 'yeşil hattın' üzerinde

İsrail'deki tatlı su rezervlerinin büyük kısmında su seviyesinin son 23 yılda ilk kez 'yeşil hattın' üzerine çıktığı, bunun tatlı su rezervlerinin evvelki normal haline geri döndüğü bildirildi.

İsrail Su İdaresi'nden yapılan açıklamada, "İki olağanüstü kışın ardından ve iyi su yönetimi sayesinde 23 yıldan bu yana ilk kez İsrail’deki doğal su kaynaklarının büyük kısmı ‘yeşil hattın’ üzerine çıktı" ifadelerine yer verildi.

Ülkenin en büyük tatlı su kaynağı olan Taberiye Gölü’ndeki su rezervinin 2 yıl içinde eski normal haline döndüğü kaydedilirken Su İdaresi’nin göldeki ekolojik dengeyi korumaya çalıştığını, böylelikle gölün stratejik su rezervi olarak hizmet etmeye devam edebileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Gölün biyolojik göstergeleri önceki yıllara göre önemli ölçüde iyileşti. Dokuz farklı parametrelerden oluşan Taberiye Gölü’nün sürdürülebilirlik endeksi, gölün ekolojik durumunun istikrarlı olduğunu gösteriyor" denildi.

Bu gösterge, son 30 yılda sadece beş kez gözlemlenmişti. Göstergenin 2020 sonlarına kadar bu seviyede devam etmesi durumunda bu, 1993’ten bu yana en iyi sonuç elde edilmiş olacak.