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    Yemen, çocuk,

    'Yemen’deki çocuklar ebediyen eğitimsiz kalabilir'

    © AP Photo / Hani Mohammed
    Ortadoğu
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    Yemenli uzmanlar, savaşın altı yıldır devam ettiği ülkedeki eğitim sisteminin durumunu gözler önüne serdi.

    Sputnik’e konuşan Yemenli uzmanlar, Ortadoğu'nun en yoksul ülkelerinden Yemen'de altı yıldır devam eden savaşın eğitim sistemini ne duruma getirdiğini anlattı.

    ‘Devlet eğitim sistemine para ayırabilecek durumda değil’

    Sanaa hükümetinde Eğitim Bakan Yardımcısı İsmail Zeidan, ülkedeki eğitimin öncelikle savaştan muzdarip olduğunu belirtti.

    “Çocuklar yetişkinlerin silah oyunlarının masum kurbanı oluyor. Bunun da ötesinde, birçok okulda öğretmenler altı yıldır maaş almadan çocuklarla ücretsiz çalışıyor, bu gerçek bir kahramanlık örneği” diyen Zeidan, şöyle devam etti:

    “Birçok okul olağan düzende çalışmasını sürdürecek durumda değil. Abluka nedeniyle devlet eğitim sistemine para ayıramadığı gibi, bu okulları da hiçbir şekilde destekleyemiyor, bu nedenle tüm sorunlar uzayıp devam ediyor.”

    'Okulların yıkılması nedeniyle 3.5 milyon çocuk bırakmak zorunda kaldı'

    Bombardıman sonucu okulların yıkılması nedeniyle yaklaşık 3.5 milyon okulu bırakmak zorunda kaldıklarını aktaran Zeidan, koronavirüs salgınının bu rakamda ciddi bir artışa neden olma riskini taşıdığını vurguladı:

    “Yani bu çocuklar ebediyen eğitimsiz kalabilir, böylece eğitim sistemini önümüzdeki onlarca yıl boyunca baltalıyor olacağız.”

    Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Qassem Saleh, “Ülkemizin şu ya da bu bölgelerinde çocuklar, çatışmaların başlangıcından bu yana okula gitme imkanından mahrum kaldı. Ancak bu yıl durum gerçekten daha da karmaşık hale geldi: Koronavirüs salgını, hem okullardan, hem de öğrenci ve öğretmenlerden gerekli önlemlerin alınmasını gerektiriyor” dedi ve şöyle devam etti:

    “Mevcut tüm siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlara rağmen çocukların eğitim kurumlarına erişimini sağlamaya çalışıyoruz.”

    ‘Yeni öğretmenler alacak yerimiz yok’

    Yemen Öğretmenler Birliği Başkanı Wedah Said Muhammad, yıkılmayan okullardaki sınıfların inanılmaz derecede kalabalık olduğunu anlattı:

    “Savaş yıllarında öğretmenlerin sayısında sert düşüş meydana geldi. Yeni uzmanlar alacak yerimiz de elbette yok. Dolayısıyla sınıfları tıklım tıklım doldurmakla kalmayıp, normalden birkaç kez daha büyük hale getirmek gerekiyor. Birçok eğitim kurumu binası yıkıldı ve çocuklar fiilen açık havada çalışmak zorunda kaldı. Yeterli ders kitabı, kırtasiye malzemeleri yok.”

    Muhammad, Yemen’de 2011’den bu yana bu tür ürünlerin üretilmediğini de sözlerine ekledi.

    Yemen’in Ed Dali vilayetinde Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Abdel Qawy al-Maligy, il genelinde 480 okulun bulunduğunu, öğrenci sayısının ise 200 bin olduğunu belirtti:

    “Henüz öğretmenleri saymadık bile, ancak eğitim yılının ortasına kadar çoğu ne yazık ki gitmiş olacak. Koronavirüs salgını şu anda zaten gerilmiş olan eğitim durumu iyice uçuruma doğru itiyor.”

    Etiketler:
    iç savaş, Açlık, Eğitim, Çocuk, Yemen
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