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    ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da bir araya geldi

    Pis işlerini ABD'ye gördüren Netanyahu 'Washington'a çantalar dolusu kirli çamaşır getirip başkan konukevinde yıkatıyor'

    © REUTERS / Carlos Barria
    Ortadoğu
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    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202009241042907164-pis-islerini-abdye-gorduren-netanyahu-Washingtona-cantalar-dolusu-kirli-camasir-getirip-baskan/

    Netanyahu'nun İsrail-ABD ilişkilerinin özünü sergileyen bir davranışı ortaya çıktı. Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer, İsrail Başbakanı'nın Washington ziyaretlerine bavullar dolusu kirli çamaşır getirip bunları ABD Başkanı Konukevi çamaşırhanesinde ücretsiz yıkattığından yakındı.

    "Çoğu politikacı, kirli çamaşırlarını gizlemek için büyük çaba gösterirken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kirli çamaşırlarını Washington'a getiriyor" diye yazan ABD'nin The Washington Post gazetesi, haberde metafor yapılmadığını, kelimenin bire bir manasının kullanıldığını belirtti.

    Habere göre, İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı olması ve Başkan Donald Trump'la el ele kol kola Ortadoğu politikaları dayatmasıyla tanınan Netanyahu'nun yıllar içinde ABD Başkanı Konukevi (Blair House) çalışanları nezdinde ayrı bir şöhret edindi.

    Aynı zamanda İsrail'in görevdeyken yolsuzluktan yargılanan ilk başbakanı olan Netanyahu'nun Washington ziyaretlerine çok sayıda çanta ve bavuldan oluşan özel kargoyla geldiği ve bunların kirli çamaşırlarla dolu olduğu iddia edildi.

    Konuyu bilen ABD'li yetkililerin gazeteye anlattığına göre, ABD Başkanı Konukevi çalışanlarının tüm yabancı liderlere sunduğu ücretsiz yıkama hizmetinden, liderlerin kısa misafirlikleri sırasında çok meşgul olduklarından pek yararlanmadıklarını belirtti.

    Bir ABD'li yetkili "Bize temizlememiz için gerçekten bavullar dolusu kirli çamaşır getirenler sadece Netanyahular. Bunu birçok ziyaretlerinde yaptıkları için kasti olduğu aşikar" dedi.

    İsrailli yetkililer ise Netanyahu ailesinin Amerikalı evsahiplerinin çamaşırhane hizmetini suistimal ettiği suçlamalarını 'absürt' diye reddetti, ancak İsrail liderine geçmişte de çamaşır yıkamayla ilgili suçlamalar yöneltildiğini kabul etti.

    İsrail'in Washington Büyükelçiliği, bir açıklama yayımlayarak, kirli çamaşır yıkatma suçlamalarını, 'Netanyahu'nun Trump'ın arabuluculuğunda Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'le imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına gölge düşürme çabası' olarak niteledi.

    "Bu temelsiz ve saçma iddialar, Başbakan Netanyahu’nun Başkan Trump’ın Beyaz Saray’da aracılık ettiği tarihi barış zirvesinde elde ettiği muazzam başarısını küçümsemeyi hedefliyor" denilen Büyükelçilik açıklamasında, Netan­yahu'nun son ziyaretinde çamaşırhane ihtiyacının görece mütevazi düzeyde olduğu ifade edildi:

    "Örneğin bu ziyarette kuru temizleme gerekmedi, sadece kamuoyu önündeki toplantılar için birkaç gömlek yıkatıldı, Başbakan'ın takım elbisesi ve eşinin elbisesi ütülendi. Ah evet, Başbakan'ın İsrail'den Washington'a 12 saatlik uçuşta giydiği bir çift pijama da yıkatıldı."

    Bir başka ABD'li yetkili, Netanyahu'nun önceki ziyaretlerinin aksine bu son ziyaretinşn bavullar dolusu kirli çamaşırı içermediğini söyledi.

    Netanyahu ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan çamaşır torbaları, Trump yönetiminin yanısıra selefi Obama yönetiminin yetkilileri tarafından da teyit edildi.

     

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