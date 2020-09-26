'Sudan ve İsrail arasında ilişkileri normalleştirme görüşmeleri hayal ürünü'

Sudan Ümmet Partisi Başkan Yardımcısı Fadlallah Barmah Naser, Sputnik'e açıklamasında, Sudanlı siyasi elitlerin ve özellikle de partisinin, İsrail ile ilişkilerin normalleşme olasılığıyla ilgili haberlere ve BAE’de ABD heyetiyle yapılan görüşmelerin gidişatına yönelik tutumunu değerlendirdi.

Naser, "Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdül Fettah el-Burhan gerçekten de bakanlar heyetiyle birlikte BAE’yi ziyaret etti. Ama ABD temsilcileri ile buluşma ve İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi için görüşme talebi ile ilgili söylenen her şey sadece bir hayal ürünü, daha fazlası değil" ifadelerini kullandı.

Uluslararası politikanın çıkarlara dayandığının şüphesiz olduğunu ama Sudan’ın, ilan ettiği değerleri unutmadığını söyleyen Naser, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimiz Filistin davasına yönelik sarsılmaz bir duruş sergiliyor, iki devletin kurulması anlaşmasına desteğimiz sürüyor. Başkalarının haklarını ihlal eden kararlara hiçbir koşulda katılmayacağız. Üstelik Sudan geçici hükümetinin halk adına diğer ülkelerle barış veya savaş kararları alma yetkisinin olmadığını hatırlatmak isterim. Hükümetin belirli yetkileri ve belirli bir süresi var. Yani Sudanlılar yeni meclis, devlet başkanı ve hükümeti seçene kadar bu tür görüşmeler söz konusu olamaz."

Bu arada Sudan Egemenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, el-Burhan’ın BAE’de ABD heyetiyle yaptığı görüşmede, Sudan’ın 'terörü destekleyen ülkeler' listesinden çıkarılması ve yaptırımların aşamalı olarak kalkması konularının ele alındığı belirtildi.