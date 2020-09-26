Lübnan'da hükümet kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib istifa etti

Lübnan’da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Almanya Büyükelçisi Mustafa Edib, görevden çekildiğini duyurdu. Edib’in, Cumhurbaşkanı Mişel Aun ile yaptığı görüşmenin ardından, özellikle yeni maliye bakanının kim olacağına ilişkin anlaşmazlık nedeniyle görevden istifa ettiği belirtildi.