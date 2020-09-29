Körfez'de yumuşama yanlısı politikaları savunan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah 91 yaşında öldü

Kuveyt'in dış politikasını yarım asırdan uzun zamandır yönlendiren ve ülkeyi 2006'dan beri yöneten Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında öldüğü devlet televizyonundan yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

Kuveyt Emiri, temmuzda ülkesinde geçirdiği ameliyatın ardından ABD'de nakledildiği hastanede tedavi görüyordu. Kuveyt Bakanlar Kurulu'ndan 14 Eylül'de yapılan açıklamada, Emir'in sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi paylaşılmıştı.

ABD'nin Körfez'deki sıkı müttefiklerinden Kuveyt'te henüz 25 yaşındayken devlet kademelerinde üst düzey bürokratik görevler üstlenen, 1963-2003 arasında 40 yıl dışişleri bakanlığı yapan Şeyh Sabah, 'en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanı' ünvanını aldı. Bu görevi yürütürken aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı gibi farklı devlet görevlerini de üstlendi.

1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgal ettiği Birinci Körfez Savaşı sırasındaki zorlu diplomasi sürecini yönetti.

Dışişleri Bakanlığı görevinin ardından 2003-2006 arasında Meclis Başkanlığı görevini yürüttü.

Şeyh Cabir'in 2006'da hayatını kaybetmesiyle tahta geçme sırası Veliaht Prens Şeyh Saad'a geçiyordu. Ancak Şeyh Saad, tahta geçmesinin ardından sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Şeyh Sabah lehine tahttan çekilmeyi kabul etti.

Kabine tarafından aday gösterilerek 29 Ocak 2006'da tahta çıkan es-Sabah, Arap dünyasında bölge meselelerindeki 'arabulucu ve dengeleyici' rolüyle de öne çıktı. Bir lakabı 'Arap diplomasisinin duayeni' idi.

Reuters haber ajansı, ölen kişiyi tanıtım haberinde "Savaşlar ve bölgesel kargaşanın ortasında Arapların yumuşama (detente) yanlısı politikalarının sarsılmaz şampiyonu olan Kuveyt Emiri es-Sabah, önce diplomasinin, ardından yönetimin başında, ülkesinin Irak'ın 1990'daki işgalinin yarattığı yıkımdan yeni zenginliklere çıkmasına ve Körfez'de arabulucu rolü üstlenmesine liderlik etti" dedi.

Kuveyt'in Irak işgali sonrasındaki dış politikasının inşasında kritik rol oynayarak bölgedeki ideolojik çekişmelerden uzak çok eksenli bir dış politika izleyen Şeyh Sabah, ABD'nin Irak'ı işgali sonrası Bağdat'la barış yapması ve İran'la diyaloğu açık tutmasının yanısıra onlarca arabulucuk girişimiyle de öne çıktı.

Reuters'e göre son olarak Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Katar'a saldırmasını engelleyen Kuveyt Emiri, hastalanmadan önce Katar'a abluka ve yaptırımların kalkmasını sağlayarak Körfez krizini çözmek için uğraşıyordu.

Daha önce Emir es-Sabah'ın yerine geçecek veliaht prens olarak erkek kardeşi Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah belirlenmişti.