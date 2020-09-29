Netanyahu’dan ‘Beyrut’ta ikinci patlama’ uyarısı

Hizbullah’ın Lübnan’da gizli silah deposuna sahip olduğunu dile getiren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu deponun Beyrut’ta yeni patlamanın nedeni olabileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na banttan konuşmayla hitap eden Netanyahu, “Beyrut limanında geçen ay meydana gelen korkunç patlamayı hepimiz gördük. 200 kişi öldü, binlerce yaralandı, çeyrek milyon evsiz kaldı. Bir patlama da Beyrut’un Cnah mahallesinde, havaalanı yakınlarında meydana gelebilirdi. Orada Hizbullah’a ait gizli bir silah deposu var. Bu, doğalgaz şirketine sadece 50 metre mesafede” ifadesini kullandı.

“Cnah sakinlerine sesleniyorum. Hemen şimdi harekete geçmelisiniz, bunu protesto etmelisiniz. Bu havaya uçarsa yeni bir trajedi olur” diyen İsrail lideri, ülkesinin İran ve Hizbullah’tan farklı olarak Lübnan sakinlerine zarar verme niyetinde olmadığını kaydetti.

Netanyahu, “Uluslararası toplum, Hizbullah’ın Lübnan ve halkını canlı kalkan olarak kullanmasına son vermesi gerektiği konusunda ısrarcı olmalı” diye ekledi.