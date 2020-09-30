Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu

Başbakan Sabah el-Halid es-Sabah başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Kuveyt Emiri olduğu duyuruldu.

Yeni Emir Nevvaf kimdir?

Tüm gözlerin üzerine çevrildiği Şeyh Nevvaf, geleceğin yöneticilerinin eğitildiği okullarda eğitim alarak, ülkede "güvenlik ve istikrarın manevi babası" olarak nitelendirilene kadar pek çok üst düzey görevler yaptı. Daha sonra Veliaht Prens olarak 14 yıl boyunca çalışmalarını sürdürdü.

18 Temmuz'da Şeyh Sabah, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hastaneye kaldırıldığında, Veliaht Prens ülke işlerini yönetmede bazı anayasal haklarını kullanıldı.

Veliaht Prens iken yolsuzluğa karşı önemli bir mücadele yürüten Nevvaf, bir hanedan üyesinin yolsuzluğa karıştığına dair iddiaların ardından 23 Ağustos'ta Kuveyt halkına hitaben yaptığı konuşmada, iktidardaki aile üyelerinin hukuktan üstün olmadığını söylemişti.