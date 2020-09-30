İran hükümeti: İran, Rusya ve Türkiye, Bakü ile Erivan’a barışçıl çözüm için yardım edebilir

İran hükümetinin açıklamasına göre, Rabii, “Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki krizin barışçıl çözümü olduğuna inanıyoruz. İran, Türkiye ve Rusya, komşu ülkelere BM kararlarını yerine getirmelerinde ve anlaşmazlığın askeri olmayan bir yolla çözülmesinde yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

Daha önce Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda atılan iki havan mermisinin İran sınırları yakınlarına düştüğü belirtilmişti.