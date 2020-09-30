İran Dışişleri Bakanlığı: Terör örgütlerinin İran'ı tehdit etmelerine izin vermeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde PKK, PJAK ve Suriyeli militanların İran’ı tehdit etmelerine izin vermeyeceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade gerçekleştirdiği basın toplantısında PKK, PKK'nın İran kanadı PJAK ve Suriye’den militanların Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarına gönderilip gönderilmediğine yönelik sorulan soruya yanıt verdi.

Hatipzade, Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarına söz konusu örgüt ve militanların gönderildiğine ilişkin iddialarının henüz netlik kazanmadığını belirterek, “Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde terör örgütü PKK, PEJAK ve Suriye’den militanların İran’ı tehdit etmelerine izin vermeyeceğiz” dedi.

Bölgedeki gerilimin Kafkasya’ya taşınmaması gerektiğini belirten Hatipzade, “Bölgedeki gerilim Kafkasya’ya taşınırsa, bu Karabağ’dan daha büyük bir soruna neden olur” diye konuştu.