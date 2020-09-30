Irak Kürt Bölgesel Yönetimi: Haşdi Şabi, Erbil Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi

IKBY İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Kurumu'dan yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Haşdi Şabi milislerinin Erbil Havalimanı'na 6 füze fırlattığı belirtildi.

Footage of the aftermath of explosions in explosions in Gazna, northeast of Erbil, near the Kurdistan Region capital's airport.



Submitted to Rudaw pic.twitter.com/POdIyQV3ye — Rudaw English (@RudawEnglish) September 30, 2020

​Havalimanı yakınlarına düşen füzelerin, Musul vilayetine bağlı Şeyh Nemre köyünde Haşdi Şabi'ye bağlı 30. Tugay'a ait bir bölgeden fırlatıldığı kaydedildi.

Füzelerden ikisinin patlamadığı ve saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı da yaşanmadığı aktarıldı.

The Kurdistan Regional Government's Directorate General of Counter Terrorism (CTD) says rockets launched in the direction of Erbil International Airport were set off from this vehicle.



📸: CTD via KRG security forces pic.twitter.com/BeNn2SWKPb — Rudaw English (@RudawEnglish) September 30, 2020

​Yerel medyadaki haberlere göre, saldırı sonrası Erbil-Musul kara yolu güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatıldı.

İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Salih Kadiri, Erbil Havalimanı yakınındaki İKDP kampı çevresine birkaç füze düştüğünü söylemişti.

LATEST: Kurdistan Region's counter-terrorism says that six rockets were launched toward Erbil International Airport from Sheikh Amir village in Nineveh province by Hashd al-Shaabi militants, but did not reach the airport, according to a statement from the body. pic.twitter.com/O7k6DeQ5TI — Rudaw English (@RudawEnglish) September 30, 2020

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