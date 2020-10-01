Lübnan: ABD arabuluculuğunda, BM himayesinde İsrail ile hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri başlayacak

ABD'nin arabuluculuğunda İsrail'le kara-deniz sınırlarını belirleme müzakerelerine başlamak için çerçeve anlaşmaya varılmış olduğunu duyuran Lübnan Meclis Başkanı Berri, müzakerelere başlama tarihi vermedi. Ancak müzakereleri yönetme ve en kısa sürede sonuca ulaştırmak üzere ABD'nin tüm çabaları sarf ettiğini söyledi.

Kendisine ya saldıran ya da saldırmakla tehdit eden İsrail'in Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya, Mısır ve Ürdün'le Doğu Akdeniz'de gaz ittifakı kurmasıyla zorda kalan Lübnan'dan 'İsrail'le sınırları belirleme müzakereleri yürüteceğine' teyit geldi.

Lübnan'ın başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyen Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığına dair müzakereler konusunun geçen yıl ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaretle yeniden canlandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde Lübnan ile İsrail arasında hem kara hem de deniz sınırlarını belirleme müzakerelerin başlayacağını, müzakerelerde Lübnan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Mişel Aun'ın öncülüğünde ordunun yer alacağını aktaran Berri, müzakerelerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi vermedi.

Emel Hareketi lideri Berri "Deniz sınırları konusunda ABD'den arabulucu olması talebinde bulunuldu ve kendileri de buna hazırlar. Müzakere sürecinin sonucu olarak sağlanacak sınır anlaşması, uluslararası hukuk ve ilgili sözleşmeleri gereği BM'ye verilecektir" dedi.

Müzakereleri yönetme ve en kısa sürede başarıyla sonuca ulaştırmak üzere ABD'nin tüm çabaları sarf ettiğini anlatan Şii siyasetçi, şöyle konuştu:

"Lübnan ile İsrail arasındaki sınırları belirleme anlaşması başarıyla sonuçlanırsa büyük fırsatlar doğar. Özellikle de denizdeki 8. ve 9. blokları kamu borçlarımızı kapatabilirler."

Çerçeve anlaşmasının 9 Temmuz 2020'de sağlandığını duyuran Berri, "Şu ana kadar gelinen aşama, süreçle ilgili yapılması gerekenleri belirleyecek çerçeve anlaşmasından ibarettir. Bu bir çerçeve anlaşmasıdır, nihai anlaşma değil" dedi.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının giderilmesi için 10 yılını verdiğinden ve konunun İsrail'le normalleşme meselesiyle ilgisi olmadığından söz eden Berri, Fransız petrol şirketi Total'ın Lübnan karasularındaki petrol arama çalışmalarının gecikme sebeplerinden birisinin, İsrail'le sınır anlaşmazlığının giderilmemesi olduğunu belirtti.

Müzakerelerde İsrail hyetine Enerji Bakanı Yuval Steinitz başkanlık edecek. Steinitz, görüşmelerin başlayacağını geçen hafta duyurmuştu.

Müzakerelerin dolaylı olması hasebiyle tarafların askeri temsilcileri, mesajlarını BM vasıtasıyla diğer tarafa iletecek.

Görüşmeler iki ülke arasında 'Mavi Hat' olarak bilinen sınırdaki bir üste BM nezdinde yapılacak.

Bu hat aynı zamanda Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) tarafından izleniyor.

UNIFIL, anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

UNIFIL, Lübnan ile İsrail arasındaki sınırları belirleme müzakerelerine dair duyurulan anlaşmadan memnuniyet açıkladı.

UNIFIL'in iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümü için her türlü destek ve kolaylığı sağlamaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi: "UNIFIL, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı bağlamında iki ülke arasında, güveni artıracak ve sınırları belirleme sürecine katkı sağlayacak herhangi bir anlaşmayı destekliyor."

İki ülke arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı, bir Amerikan şirketin 2009 yılında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz rezervi keşfetmesiyle gündeme geldi. O tarihten bu yana belli aralıklarla tartışıldı veya İsrail tarafından bir tehdit aracı olarak kullanıldı. Beyrut yönetiminin, 2017 yılında Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 arama bloğundan 1, 4, 8, 9 ve 10 numaralı blokları ihaleye çıkartarak uluslararası şirketlerin yatırımına sunmasıyla tartışmalar alevlendi.