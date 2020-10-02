İran Meclis Başkan Yardımcısı: BM kararları Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki hakimiyetini vurguluyor

Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'a ilişkin çatışmalara değindi.
İranlı yetkili, şu ifadeleri kullandı:
"BM kararları Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki hakimiyetini vurguluyor. Toprak bütünlüğüne saygı, savaşın acilen durması ve siyasi müzakere temel çözümdür"
UN Res stress on 🇦🇿sovereignty over #Kharabakh. Respect to territorial integrity, ending escalation & political talks are sole solutions. Ongoing tension, presence of takfiri terrorists in Kharabakh threaten peace, security. Safeguarding 🇮🇷borders security is our redline. Period. pic.twitter.com/Ty3r9NkXOw— H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) October 2, 2020
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