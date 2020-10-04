El Bab'ta polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Sivil savunma yetkilileri, saldırıda SMO'dan 2 polisin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonucu çevrede maddi zarar da oluştu.
Saldırının PKK tarafından düzenlendiği iddia edildi.
El Bab'ta polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 6 yaralıhttps://t.co/pQ4Ovb2SuS pic.twitter.com/gMUXR9F3v0— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 4, 2020
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