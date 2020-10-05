Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı: Türkiye'ye boykot her Suudi tüccarın sorumluluğudur

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Aclan, "Türk hükümetinin hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudi tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Aclan Al Aclan Türk mallarına boykot çağrısında bulundu.

Cumartesi günü Twitter'dan açıklama yapan Aclan, "Türk hükümetinin hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudi tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" dedi.

المقاطعة لكل ماهو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار او السياحة، هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك"، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا، — عجلان العجلان (@ajlnalajlan) October 2, 2020

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Konuyla ilgili Türkiye'deki resmi makamlardan şu zamana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

İki ülke arasında ticaret yapanlar Ankara ile Riyad arasındaki gerilimin bölgesel iki güç arasındaki ticarete engel olduğunu belirtiyor.

Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Türkiye'den ithal ürünlere gayri resmi boykot uygulandığını ifade ediyorlardı.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politika ve İslamcı gruplara yönelik tutum nedeniyle gerildi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesi gerilimi tırmandırmıştı.