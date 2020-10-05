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    Ocak 2020'de tahta geçen Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el Said

    Umman, Suriye Büyükelçisini yeniden atayan ilk Körfez krallığı oldu

    © REUTERS / STRINGER
    Ortadoğu
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    Körfez Arap krallıklarının ABD'nin arabuluculuğunda İsrail'le ilişkileri normalleştirme evresine girdiği dönemde, bölgenin 'tarafsız' sultanlığından Suriye'ye yönelik adım geldi. 

    Umman resmi haber ajansı ONA, mart ayında kraliyet kararnamesiyle Şam Büyükelçisi atanan Turki bin Mahmud el Busaydi'nin güven mektubunun Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim tarafından kabul edildiğini duyurdu.

    Böylece Umman, Suriye'de yeniden büyükelçi tesis eden ilk Körfez Arap krallığı oldu.

    Bölgenin farklı ülkesi

    2011'de Suriye savaşının başlaması sonrası 2012'de Şam'dan büyükelçiliklerini çeken Körfez Arap krallıkları içinde bu tavrından geri dönen ilk ülke olan Umman, diğerlerinden farklı olarak 2011 sonrasında da Beşar Esad'ın devlet başkanlığındaki Suriye hükümetiyle diplomatik ilişkilerini devam ettiriyor. 

    Yeni sultan devam ettiriyor

    Umman'da ocak ayında Sultan Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçen Heysem bin Tarık bin Teymur el Said, tahta geçtiğinde tüm ülkelerle dostça ilişkileri devam ettireceği güvencesi verirken, Şam Büyükelçiliğini açık tutmaya devam edeceğini belirtmişti.

    Bugün Suriye resmi haber ajansı SANA, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Velid Muallim'in Umman Sultanlığı’nın Şam Büyükelçisi Turki bin Mahmud el Busaydi'yi kabul ederek güven mektubunun bir nüshasını teslim aldığını duyurdu.

    Habere göre Suriyeli bakanla Ummanlı elçinin görüşmesinde, 'iki ülke arasındaki ikili ilişkilerle işbirliğini her iki kardeş halk ve ülkelerin yararına muhtelif alanlarda pekiştirme ve geliştirme yolları ele alındı'.

    Arap ülkelerindeki tavır değişikliğine ABD freni

    Umman hariç diğer Körfez Arap krallıkları, cihatçıları destekleyerek Suriye savaşına taraf oldu, ancak 30 Eylül 2015'ten itibaren Rusya'nın somut askeri desteğini alan Suriye hükümetinin ülkenin çoğunda kontrolü sağlaması sonrası tavır değişikliği sinyali verdi.

    Bahreyn, Şam'daki büyükelçiliğini açık tutarken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 2018'de Şam Büyükelçiliğini yeniden açıp maslahatgüzar atadı. Kuveyt, Arap Birliği'nin 2011'de askıya aldığı Suriye'nin üyeliği konusunda anlaşmaya varması halinde, büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu. 

    ABD Başkanı Donald Trump ise 2019 tarihli Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası üzerinden Haziran 2020'de Suriye hükümetine nefes aldırmayan çok ağır yaptırımları yürürlüğe soktu. 

    ABD yönetimlerinin 1979, 2003, 2004, 200, 2012-2013 arasında çıkardığı yaptırımlarla kıskaca almaya çalıştığı Suriye açısından 'Sezar yaptırımlarının' en önemli farkı, Şam hükümetiyle ilişkileri olan veya ilişki geliştirmek isteyen ülkeleri ve şirketleri de hedef alması.

     

     

    Etiketler:
    Sezar Yasası, Donald Trump, ABD, Heysem bin Tarık, Heysem bin Tarık bin Teymur el Said, Büyükelçi, Şam Büyükelçiliği, Suriye hükümeti, Beşar Esad, Şam, Suriye, Umman
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