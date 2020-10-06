Esad: Karabağ'da gerilimin tırmanmasına yol açan baş kişi Erdoğan'dır

Suriye lideri Beşar Esad, Karabağ'da taraflar arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasına neden olan 'baş kişinin' Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu öne sürdü. Esad, Suriye'deki militanların savaşmaları için Karabağ'daki çatışma alanına götürüldükleri doğrulayabileceklerini de belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Esad, RİA Novosti haber ajansına demecinde, "Karabağ'da yakınlarda başlayan krize sebep olan ve onu başlatan baş kişi (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’dır” suçlamasında bulundu.

Esad, Suriye'de hükümete karşı savaşan militanların Karabağ'daki çatışma alanına götürüldüklerini doğrulayıp doğrulayamayacağı sorusu karşısında, "Kesinlikle doğrulayabiliriz” cevabını verdi ve ekledi: "Ancak doğrulayabilecek olmamızın sebebi elimizde bir kanıt olması değil. Kimi zaman bir şeye dair elinizde kanıt yoktur fakat o şeyin göstergesi ortadadır.”

'Ankara'nın Suriye'de çeşitli ülkelerden teröristleri kullandığı, aynı yöntemi Libya'da da uygulayıp burada da Suriye ile başka ülkelerden teröristleri kullandığı' suçlamasını yönelten Suriye lideri şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Karabağ'da da aynı yöntemleri kullanıyor olduğunun kanıta ihtiyacı yok, bu çok aşikâr. Zira bu probleme yol açanın, ona teşvik edenin kendisi Türkiye. Türkiye bir şey elde etmek istiyor ve aynı metotları kullanacak. Suriye’deki teröristleri Karabağ’da kullandığını kesin bir biçimde söyleyebiliriz."

Ayrıca Esad demecinde, "İzninizle açık ve net bir biçimde söyleyeyim: Erdoğan Suriye’deki teröristleri desteklemektedir, Libya’daki teröristleri de desteklemektedir” ifadelerini de kullandı.

Suriye Devlet Başkanı bir soru karşısında da Türkiye lideri 'Erdoğan'ın başka ülkelerde savaş başlatmasının sebebinin, kendi halkının dikkatini iç sorunlardan başka yöne çekmek istemesi olduğunu' savundu:

"O (Erdoğan), bilhassa Suriye’de IŞİD’le bağlarının ortaya çıkmasından sonra, halkının dikkatini Türkiye içinde yaptıklarından başka yöne çekmek adına çeşitli bölgelerde savaşlar çıkarıyor. IŞİD’in Suriye petrolünü ABD’nin koruması altında Türkiye üstünden sattığını ve tabii ki Türklerin bu petrolün alışverişinde yer aldığını herkes biliyor.”