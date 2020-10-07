Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler, Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aden kentinde bir Türk Kızılayı ekibini gözaltına aldı.

İHA'ya konuşan yerel kaynaklar, GGK güçlerinin Aden'de bir güvenlik noktasında Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Mali Müdürü Alican Budak ve Yemenli bir tercümanı gözaltına aldığını açıkladı.

Gözaltına alınanlar kentte bir BAE-Suudi güçlerinin karargahına götürüldüğü ifade edildi.