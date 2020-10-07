Esad: Sputnik V aşısını yaptırmak isterim, Suriye’de herkes Rus aşısını ve ne zaman mevcut olacağını soruyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya’nın geliştirdiği ve dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi yaptırmak istediğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Esad, Sputnik V aşısını yaptırmayı isteyip istemeyeceği sorusuna, “Elbette, bu koşullar altında herkes bu tehlikeli virüse karşı aşı yaptırmak ister” yanıtını verdi.

Esad ayrıca, Şam’ın Rus yetkililerle Suriye pazarına aşı tedariği konusunu görüşeceğini belirterek, konunun önemli olduğunu söyledi.

Esad, “Aşı sanıyorum henüz uluslararası pazarda mevcut değil, ancak uluslararası çapta ulaşılabilir olduğunda Rus yetkililerle aşıların Suriye pazarında bulunmasını konuşacağız. Bu çok önemli ve bu zamanlarda bir gereksinim” dedi.

Rus yetkililerin aşının uluslararası pazar için kasımda hazır olacağı açıklaması bağlamında konuşan Esad, Şam’ın tedarik konusunu Moskova ile kesinlikle detaylı biçimde ele alacağını kaydetti.

'Herkes aşıyı soruyor'

Esad, “Suriye’de herkes Rus aşısını ve ne zaman mevcut olacağını soruyor” dedi.

Aşının ne kadar miktarda alınmak istendiği sorusunu da yanıtlayan Esad, “Bu, ne kadar aşı mevcut olacağına bağlı, ihtiyacımız olan miktarı Suriye’deki sağlık makamları ile görüşmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.