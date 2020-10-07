İran'dan Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların bölgesel savaşa dönüştürülmemesi uyarısı

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların bölgesel savaşa dönüştürülmemesi, savaşı körüklemenin hiçbir ülkenin çıkarına olmayacağı uyarısı yapan Ruhani, "Suriye'deki teröristlerin İran sınırına gelmesine izin vermeyiz. Komşu ülkelerin yetkililerine bunu açıkça söyledik" dedi.

Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar hakkında açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bölgesel savaş uyarısı yaptı.

Bugünkü kabine toplantısında, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşın bölgesel bir savaşa dönüştürülmemesi ikazında bulunan Ruhani, "Bu savaşın bölgesel bir savaşa dönüşmemesine dikkat etmeliyiz" diyerek ekledi:

"Bu savaşın ateşine körükle gidenlerin, bunun devamının hiçbir ülkenin çıkarına olmadığı ve bu savaşın siyasi olarak sona ermesi gerektiğine dikkat etmeli."

İran'ın sınır bölgelerinde güvenliğin sağlanmasının bir öncelik ve buna yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Azerbaycan'ı kardeş ülke, Ermenistan'ı ise komşu ülke olduğu için bu noktaya özel dikkat göstermeye çağırıyoruz" vurgusu yaptı.

Ruhani şunları söyledi:

"Ermenistan ile Azerbaycan'ın üst düzey yetkilileriyle yaptığım görüşmelerde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunmasını vurguladığımızı söyledim. Ama savaşın özü için çok üzgünüz ve savaş sona ermeli, çünkü hiçbir sorun ateş ve kan yoluyla çözülemez ve başka yollar aramalıyız ve buna hazırız."

"İşgal bizim için kabul edilemez ve savaş bizim için kabul edilemez, umut ediyoruz ki, sarf edilen çabalarla bu bölgeye istikrar geri dönecektir."

"Tahran, Suriye'de uzun yıllardır mücadele ettiği ve bastırdığı teröristlerin, türlü bahanelerle İran sınır noktalarına gelmesine izin vermez. Bu konu kabul edilemez ve komşu ülkelerin yetkililerine bunu açıkça söyledik."