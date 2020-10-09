Irak Başbakanı Kazımi'den Şengal açıklaması: Topraklarımızın Türkiye'ye veya İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyiz

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin himayesinde, merkezi yönetimin Şengal'de güçlendirilmesi ve yabancı grupların gücünün kırılması için anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Başbakanlık Sözcüsü Ahmed Molla Talal, "Başbakan Kazımi'nin himayesinde, Şengal'de hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların (PKK) gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldı" dedi.

Yapılan anlaşma gereğince Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle (IKBY) birlikte, Şengal'de yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi ve bölgenin yeniden imarı için çalışılacağı kaydedildi.

Kazımi'den 'Şengal'in yerel ve dışarıdan gelen silahlı gruplardan temizlenmesi' vurgusu

Irak Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada da Musul'un doğusunda güvenliği sağlama yetkisinin merkezi yönetimde olduğu belirtilerek, Başbakan Kazımi'nin "Şengal'in yerel ve dışarıdan gelen silahlı gruplardan temizlenmesi gerektiğini" vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Kazımi'nin "Topraklarımızın komşu Türkiye'ye veya komşu İran'a karşı silahlı gruplarca saldırı amaçlı kullanılmasına izin vermeyiz" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Toplantıya BM, IKBY ve Ezidilerden temsilciler katıldı

Kazımi liderliğinde Bağdat'ta yapılan toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, IKBY heyeti ve Ezidi toplumu temsilcileri katıldı.

IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed, gün içinde yaptığı açıklamada, Musul'un Şengal ilçesindeki durumu normalleştirmek üzere anlaşma imzalamak için Bağdat'a gideceğini duyurmuştu.

Şengal; Erbil ile Bağdat arasındaki statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak biliniyor.

Peşmerge güçleri, Kasım 2015'de Şengal ilçe merkezi ve çevresini IŞİD'ten geri almıştı. Ardından Irak merkezi hükümetine bağlı güçler, Ekim 2017'de Şengal'e konuşlanmış ve Peşmerge de çekilmek zorunda kalmıştı.