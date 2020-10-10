Suriye'de orman yangınları sürüyor: 2 ölü, 70 yaralı

Suriye'nin sahil kesiminde yer alan Lazkiye ve Tartus ile Humus'ta 3 gün önce farklı noktalarda çıkan yangınlar devam ediyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Yangınlar nedeniyle şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.
#صور || #حرائق || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) October 10, 2020
من عمليات إخماد الحرائق في منطقة #الزيتونة بـ #اللاذقية
-تصوير: #مجد_سليمان pic.twitter.com/DSdfuazGP2
Lazkiye'ye bağlı Kardaha ilçesinde bulunan Tütün Genel Teşkilatı'nın depolama merkezi yangın nedeniyle çöktü.
Sağlık yetkilileri, yangınların Lazkiye'de yerleşim bölgelerine yaklaşması ve bölgeye duman yayılmasının ardından El Basil Hastanesi'nden hastaların tahliye edildiğini açıkladı.
#فيديو|| #سانا.. جهود استثنائية لفوج إطفاء #حمص خلال عمليات إطفاء #الحرائق بريف حمص الغربي pic.twitter.com/1lxuqJESHD— سانا عاجل (@SanaAjel) October 10, 2020
Yangınlar nedeniyle binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. İtfaiye ekiplerinin yangınlara müdahalesi sürüyor.
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