BAE'li bakan: Türk ordusunun Katar'daki varlığı bölge için istikrarsızlık unsuru

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türk ordusunun Katar'daki varlığının bölge için 'istikrarsızlık unsuru' olduğunu söyledi. Gargaş, bu durumun negatif kutuplaşmaya katkıda bulunduğunu öne sürdü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığını gündeme getirdi.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Gargaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Katar ziyareti sırasında, Türk ordusunun Körfez ülkelerini bir bütün olarak istikrara kavuşturmaya çalıştığını belirttiği açıklamasına atıf yaparak "Bu açıklama Türkiye'nin bölgesel rolü ile tutarsızdır" dedi.

Gargaş, Erdoğan'ın sözleri hakkında "Açıklamada dikkatler ziyaretin ekonomik nedenlerinden uzaklaştırmaya çalışılıyor ve açık olmak gerekirse Türk ordusunun Katar'daki varlığı bölgemizde bir istikrarsızlık unsuru" ifadelerini kullandı.

تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة.

التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الإقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم إستقرار في منطقتنا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 10, 2020

​"Arap Körfezi'ndeki Türk askeri varlığı acil bir durumdur ve bölgede negatif kutuplaşmaya katkıda bulunmaktadır" diye kaydeden BAE'li bakan, "Bölgesel garnizonlara ve bir önceki yüzyıla dayanan kolonyal ilişkileri yeniden üretmeye ihtiyacımız yok" değerlendirmesinde bulundu.

الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة، هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه، فمنطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية واعادة انتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 10, 2020

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