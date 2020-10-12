İsrail'den Filistinlilerin 'zeytin bahçelerine girmesini' engelleyen 20 askeri karar

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının, Filistinlilerin topraklarına girmesini engelleyen 20 askeri karar çıkardığını söyledi.

Kararın, Filistinlilerin ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki yerleşim yerlerine bitişik yüzlerce dönümlük zeytin bahçelerine girmesini engellediğini aktaran Assaf, ancak alınan kararla asıl hedeflenenlerin Filistinli toprak sahipleri olduğunu iddia etti.

Assaf, bu kararlara dayanarak İsrail'in Filistinlilerin yüzlerce dönüm arazisine el koymayı hedeflediğine dikkati çekti.

İsrail makamları, alınan söz konusu kararla ilgili henüz açıklama yapmazken genellikle bu tür adımları "güvenlik gerekçesiyle" ilişkilendiriyor.

Zeytin hasadının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki çeşitli yerlerde çiftçiler, saldırına uğruyor.