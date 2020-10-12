Lübnan Cumhurbaşkanı Aun: Yeni hükümet bir an önce kurulmalı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, ülkesinin kötüleşen ekonomik krize daha fazla dayanamayacağını belirterek, yeni hükümetin bir an önce kurulması çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, teknokratlardan oluşacak yeni hükümetin kurulması süreci kapsamında eski Başbakan Saad el-Hariri'yi kabul etti.

Ekonomik krize karşı reformları hayata geçirecek teknokratlar kabinesinin oluşturulmasını öngören Fransız girişimine bağlı kalınması gerektiğini savunan Aun, Lübnan'ın kötüleşen ekonomik krize daha fazla dayanamayacağını vurgulayarak, yeni hükümetin bir an önce kurulması çağrısı yaptı.

Müstakbel Hareketi lideri eski Başbakan Hariri ise görüşmenin ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimini canlandırmak için harekete geçtiğini söyledi.

Lübnan'daki ekonomik krizden kurtulma ve Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı yıkımın yeniden imarı için söz konusu girişimi tek çözüm yolu olarak gösteren Hariri, birkaç ay içinde reformları hayata geçirecek teknokratlar hükümetini kurmaları gerektiğini ifade etti.

Hariri, siyasi çekişmelerle kaybedecek zamanları olmadığını dile getirerek, ülkedeki siyasi liderlerin Fransız girişimine bağlı kaldıklarını teyit etmek üzere temaslarda bulunacağına işaret etti.