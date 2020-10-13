Rusya’dan ‘İdlib’de kimyasal provokasyon hazırlığı’ uyarısı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneyinde militanların kimyasal madde kullanımlı provokasyon hazırlığında olduklarını duyurdu.

Grinkeviç, “Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’ne yasadışı silahlı oluşumlarda yer alan militanların, Suriye hükümet güçlerini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneyinde zehirli maddeler kullanarak yeni bir provokasyon hazırlığı içinde olduğu bilgisi ulaştı" ifadelerini kullandı.

Grinkeviç ayrıca kimyasal saldırı mizanseni organize etmek için Sfuhon köyüne birkaç varil klor tedarik edildiğini, aynı köye Beyaz Miğferler’in de geldiklerini sözlerine ekledi.