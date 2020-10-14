Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmaları ertelendi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, yeni hükümeti kurma süreciyle ilgili yarın yapmayı planladığı istişare görüşmelerini bir hafta erteledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın yayımladığı Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Mişel Aun, yeni hükümeti kurmakla görevlendireceği ismi belirlemek için yarın yapacağı istişare görüşmelerini erteleme kararı aldı.

Ortaya çıkan birtakım zorlukları aşmak üzere bazı siyasi gruplardan gelen talep doğrultusunda bu kararı alan Aun, parlamentodaki siyasi partilerle gerçekleştireceği görüşmeleri 22 Ekim tarihine erteledi.

Müstakbel Hareketi lideri eski Başbakan Saad el-Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan girişimini 'canlandırmak' için bir çalışma başlatmıştı.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Aun ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yi ziyaret ederek çalışmalarına başlayan Hariri, ülkenin ekonomik krizden kurtulması ve Beyrut Limanı'ndaki patlamanın yol açtığı yıkımın ardından başkentin yeniden imarı için Fransız girişimini 'tek çözüm yolu' olarak göstermişti.

Yeni hükümeti kurma görevine talip olduğunu dile getiren Hariri, birkaç ay içinde reformları hayata geçirecek teknokratlar hükümetini kurmaları gerektiğini söylemişti.

Hariri, siyasi çekişmelerle kaybedecek zamanları olmadığını, ülkedeki siyasi liderlerin Fransız girişimine bağlı kaldıklarını teyit etmek üzere temaslarda bulunacağını aktarmıştı.

Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi heyetiyle görüşen Lübnanlı siyasi partilerinin çoğu, Fransız girişimine bağlılıklarını teyit ettiler ama Hariri'ye destekleri konusunda bir vaatte bulunmadılar.