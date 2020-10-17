İran, Dağlık Karabağ'da çatışan tarafları, topraklarının bombalanmasına karşı uyardı: Müsamaha göstermeyeceğiz

İran, sınırda bir vatandaşının yaralanmasının ardından komşu Ermenistan ve Azerbaycan'a yeni bir uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti bu tür saldırıların devamına müsamaha göstermeyecektir” dedi.

Sözcü, Karabağ'da savaşan taraflardan hangisinin İran topraklarının kazara bombalanmasından sorumlu olduğunu belirtmedi.

İran haber ajansı IRNA, son zamanlarda Hoda-Afarin sınırındaki Şehristan’a 10 roketin düştüğünü, bir kişinin yaralandığını ve bir binanın tahrip olduğunu bildirdi.

İran'ın bu idari bölgesi, Dağlık Karabağ'a bitişik Azerbaycan'ın Ermenistan kontrolündeki topraklarının sınırında yer alıyor.

İran basınına göre, çatışmanın ilk haftasında İran tarafına düşen top mermilerinden biri altı yaşındaki bir çocuğun yaralanmasına neden olmuştu.