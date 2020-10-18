İsrail ile Bahreyn arasında resmi diplomatik ilişkiler başladı

Bundan bir ay önce Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn'le normalleşme anlaşmaları imzalayan İsrail'den Bahreyn'e düzenlenen ilk resmi ziyarette atılan imzalarla iki ülke arasında resmi diplomatik ilişkiler başladı.

İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmalar imzalaması sonrası Bahreyn'e gönderdiği ilk heyetin eli boş kalmadı.

Reuters, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile İsrail Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Şabat'ın başkanlığındaki ticaret ağırlıklı heyetin tam diplomatik ilişkilerin tesisine dair ortak bildiri imzaladığını duyurdu.

Böylece İsrail'den Bahreyn'e düzenlenen ilk resmi ziyarette törenle atılan imzalarla iki ülke arasında resmi diplomatik ilişkiler başladı.

Tam diplomatik ilişki başlatıp karşılıklı büyükelçilik açma ve işbirliği

İsrail ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri başlatıp karşılıklı büyükelçilik açmasını içeren ortak bildiri, aynı zamanda iki ülke arasında finans, yatırım, sivil havacılık, turizm, ticaret, bilim ve teknoloji ile sağlık ve tarım alanında işbirliğine ilişkin hükümler içeriyor.

ABD'li yetkililer eşlik etti

İsrail heyetine Manama ziyaretinde Trump yönetiminden Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Ortadoğu Temsilcisi Avi Berkowitz'in bulunduğu üst düzey bir heyet eşlik etti.

Ekonomik ve güvenlik işbirliği

ABD Hazine Bakanlığı, Mnuchin'in İsrail-BAE-Bahreyn arasında geniş çaplı ekonomik işbirliğini amaçladığını açıkladı.

Nitekim İsrail ile Bahreyn arasında ekonomik işbirliğini kapsayan bir dizi mutabakat muhtırası da imzalandı.

Bunlar arasında güvenlik işbirliği muhtırası da olduğu sanılıyor. Ancak anlaşmaların içeriği açıklanmadı.

Önce Mossad Başkanı Bahreyn'e gitti

Ay başında İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen, Bahreyn'e giderek üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkilileriyle görüşmüştü.

ABD heyeti, BAE heyetini alıp İsrail'e götürecek

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ile Ortadoğu Temsilcisi Avi Berkowitz, pazartesi günü de BAE'ye geçecek ve salı günü BAE'den İsrail'e ilk resmi ziyareti düzenleyecek heyete eşlik edecek.

Bugün İsrail ve BAE maliye bakanlıklarından yapılan açıklamada, karşılıklı yatırımlarda yatırımcılara teşvik ve koruma sağlanması yönünde mutabakata varıldığı duyuruldu.

İsrail-BAE normalleşmesinin uzantısı olarak, BAE, ABD'den F-35 de almak istiyor.