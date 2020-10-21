SANA: İsrail, Kuneytra'da bir okula füze saldırısı düzenledi

Suriye devlet ajansı SANA, İsrail tarafından ülkenin güneyindeki Kuneytra bölgesinde bulunan bir okula füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Son yıllarda Suriye topraklarını hedef alan İsrail saldırılarına bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

Suriye devlet ajansı SANA, ülkenin güneyindeki Kuneytra bölgesinde yer alan El Hurriye köyündeki bir okula füze saldırısı düzenlendiğini kaydetti.

#عاجل #سانا

مراسل سانا في القنيطرة: العدو الإسرائيلي يعتدي بصاروخ على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي — سانا عاجل (@SanaAjel) October 20, 2020

Saldırıda yaşanan can kayıpları ya da maddi hasara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.