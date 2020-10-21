SANA: İsrail, Kuneytra'da bir okula füze saldırısı düzenledi

Son yıllarda Suriye topraklarını hedef alan İsrail saldırılarına bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.
Suriye devlet ajansı SANA, ülkenin güneyindeki Kuneytra bölgesinde yer alan El Hurriye köyündeki bir okula füze saldırısı düzenlendiğini kaydetti.
#عاجل #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) October 20, 2020
مراسل سانا في القنيطرة: العدو الإسرائيلي يعتدي بصاروخ على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي
Saldırıda yaşanan can kayıpları ya da maddi hasara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
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