Bağdat’ta protestolarda öldürülüp elektrik direğine asılan 17 yaşındaki çocuğun katillerine idam cezası

Irak'ın başkenti Bağdat’ta geçtiğimiz yılın Kasım ayında 17 yaşındaki bir genç, 'hükümet karşıtı protestoculara ateş açtığı gerekçesiyle' kalabalık bir grup tarafından evinden çıkarılıp sokak ortasında öldürülmüş ve cansız bedeni kent merkezindeki elektrik direğine asılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 6 kişi idam cezasına çarpıtıldı. Irak Yüksek Yargı Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Vesbe Meydanı'nda olaya karışan 6 kişinin hakkında idam cezası çıktığı duyuruldu.

Öte yandan 17 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Vesbe Meydanı'nda elektrik direğine asılırken, kalabalık grup evini molotof kokteyli ile ateşe vermişti. Olayın güvenlik güçlerinin gözü önünde gerçekleşmesi ve hiçbir müdahalede bulunulmaması sert tepkiyle karşılanmıştı.

Bağdat’ta 'hükümet karşıtı protestoculara ateş açtığı gerekçesiyle' öldürülüp elektrik direğine asılan 17 yaşındaki çocuğun katillerine idam cezasıhttps://t.co/F8A65ETtFR pic.twitter.com/sSV8ln6rGW — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 21, 2020

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