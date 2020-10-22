İran Cumhurbaşkanı'ndan Kovid-19'un kriz seviyesine çıktığı 43 şehirde sıkı kısıtlamalara gidilmesi talimatı

Pandeminin başından beri en yüksek vakayı gören İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kriz yaşayan 43 şehirde sıkı kısıtlamalara gidilmesi ve ülke genelinde yaygın testler yapılması talimatını verdi.

Koronavirüs pandemisinin ilk dalgasının en ağır vurduğu ülkelerden İran, ikinci dalgadan Avrupa'ya kıyasla daha az etkilenmesine rağmen, dün pandeminin başından beri en yüksek günlük vaka sayısı açıkladı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovid-19'un kriz seviyesine çıktığı 43 şehirde sıkı kısıtlamalara gidilmesi ve ülke genelinde yaygın testler yapılması talimatını verdi. Kısıtlamalar, 26 Ekim pazartesiden itibaren uygulanacak.

Başkent Tahran'da Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun komite başkanlarıyla düzenlediği toplantıda bu talimatları açıklayan Ruhani, Tedavi Komitesi'nden vaka sayıları ve ölüm oranlarını azaltmak için özel önlemler geliştirmesini istedi.

Virüsün yayılma zincirinin kırılmasına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Bu nedenle, özellikle risk altındaki gruplar için ülke genelinde kapsamlı, hedefli ve akıllı testlere öncelik verilmelidir" dedi.

Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra kendilerini tecrit etmesi gereken hastaların takibinin sıkı şekilde yapılmasını talep eden Ruhani, ayakta tedavi sürecinin güçlendirilmesi, hastaların takip edilmesi ve tespit edilmesiyle hastanelerde yatarak tedavi oranlarının en aza indirilmesini istedi.

Pazartesiden itibaren 43 şehirde uygulanacak sıkı kısıtlamalar, gerekli görülmesi halinde uzatılacak. Tahran'daki kısıtlamalar cumartesi günü üçüncü haftaya uzatılmıştı.

Dün İran'da pandeminin başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 5616 yeni vaka, 312 ölüm açıkladı.

Hal böyleyken, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin Kovid-19 önlemlerinin uygulanmadığından ve mücadelede yeterli destek görmediğinden yakınıp yetkilileri eleştirmesi dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına da değinen Ruhani, şöyle konuştu:

"Bu yorulmak bilmez mücadele sürecinde hiçbir kurum ve kişinin vazifesini ihmal etmediğini ya da aksatmadığını kesin bir değerlendirmeyle söyleyebiliriz. Hepimiz, bu mücadele süresince uyumsuzluk olmaması ve topluma doğru olmayan mesajlar vermemek için çaba göstermeliyiz."

Nemeki, 20 Ekim'de yaptığı konuşmada, "Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu'nda maske takmayan kişiler için para cezası önerisinde bulunduk ancak gidin bakın kaç kişiye ceza uygulanmış. Yolları kapatın dedik kaç tanesini kapatmışlar" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, şu yanıtı vermişti:

"Bu şartlarda Sağlık Bakanı ve çalışma arkadaşlarının tepkilerini siyasi tepkiler olarak görmemeliyiz. Ben, tüm kurumlara Sağlık Bakanlığı ile işbirliğini sürdürmelerini ve Sağlık Bakanı'na da daha fazla sakinlik ve kendi görüşlerini haftalık düzenlenen toplantılarda gündeme getirmesini tavsiye ediyorum."