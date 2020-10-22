Suriye’de Şam Müftüsü El-Afyuni’ye bombalı saldırı

Suriye’nin başkenti Şam’ın 7 kilometre batısında yer alan Qudsaya kentinde Şam Müftüsü Muhammad Adnan AEl-Afyuni’nin aracına bombalı saldırı düzenlendi.
Araca tuzaklanan bombanın patlaması sonucu El-Afyuni ile yanındaki Uzlaşma Komitesi Başkanı Şeyh Adel Mesto hayatını kaybetti.
Suriye’de Şam Müftüsü Al-Afyouni’ye bombalı saldırıhttps://t.co/fAkSBZe0BZ pic.twitter.com/N3yha19GwQ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 22, 2020
Suriye Vakıflar Bakanlığı’nın Şam Departmanı Direktörü Hazer Şahrur, Sputnik’e açıklamasında, “Şam Müftüsü Şeyh Adnan el-Afyuni terör saldırısında öldürüldü” dedi.
Şahrur, “El-Afyuni’nin aracına bomba yerleştirildi. Şam kırsalındaki Kudsiye şehrindeki El-Sahara Camisi karşısında infilak ettirildi” ifadesini kullandı.
Şahrur, “Şeyh El-Afyuni, vatanını korurken şehit oldu” diye ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)