Suriye muhalefetine bağlı Suriye Geçici Hükümeti'nin Başkanı Abdurrahman Mustafa, koronavirüse yakalandı

Suriye muhalefetine bağlı Suriye Geçici Hükümeti'nin Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Mustafa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Mustafa, doktorların tedavi sürecini evde geçirmesini uygun gördüğünü aktardı.
Yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi, doktorlar tedavi sürecini evde geçirmemi uygun gördüler. Salgınla ilgili TMM kurallarına riayet edilmesini önemle tavsiye eder, Yüce Rabbim'den herkesi kuramasını niyaz ederim.— Abdurrahman Mustafa (@STMAbdurrahman) October 24, 2020
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