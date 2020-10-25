Katar mağazalarından Fransız mallara boykot

Katar’daki mağazalar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam ile ilgili sözlerine tepki olarak Fransız mallarını raflardan kaldırdı.

Katar’da Fransız mallarına boykot ilan eden mağazalardan biri de devlet süpermarketler zinciri Al Meera oldu. Şirketten yapılan açıklamada, “ülkemize ve inancımıza hizmet etmek ve müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için dinimiz, köklü gelenek ve göreneklerimiz ile tutarlı vizyona uygun olarak” çalıştıklarını kaydettiler.

Al Meera temsilcileri, “Bir sonraki duyuruya kadar tüm şubelerdeki tüm Fransız ürünlerini satıştan derhal çektik” diye açıkladı.

Sputnik muhabiri, Katar’ın başkenti Doha’daki raflarda, Fransız ürünlerinin yerini yerel malların aldığını aktarıyor.