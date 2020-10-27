Rusya'dan Türkiye'ye 'Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirme' çağrısı

Rusya'nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, Suriye'nin İdlib bölgesindeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grinkeviç, bugünkü basın toplantısında "Türkiye tarafını İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki terörist oluşumları yok etme ve militanlar tarafından yasa dışı yollarla alıkonulan vatandaşları özgürlüğe kavuşturma yönünde etkili tedbirler almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkezin, İdlib bölgesindeki yerleşimlerin sakinlerinden, yasa dışı silahlı oluşumların eylemlerine ve sivillere yönelik keyfi davranışlarına karşı çıkan aktivistlerin ve sivil vatandaşların gözaltına alınmaya devam ettiği yönünde bilgi aldığını anlatan Grinkeviç, İdlib bölgesinde aralarında gazeteciler, doktorlar, öğretmenler ve din adamları olmak üzere en az 2 bin 116 kişinin, Hayat Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü militanları tarafından alıkonulduğunu aktardı.