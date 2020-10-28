Sisi: 1.5 milyardan fazla Müslüman rencide edildiğinde ifade özgürlüğü rafa kalkar

Fransa'nın bir öğretmenin kafasının kesilmesine gerekçe yapılan Muhammed peygamber karikatürlerine sahip çıkmasına tepki gösteren Müslüman liderler arasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi de katıldı.

Charlie Hebdo'nun uğradığı cihatçı katliamıyla ilgili davanın başlaması öncesi yeniden yayımladığı Muhammed peygamber karikatürlerini sınıfta gösteren bir tarih öğretmeninin kafası kesilmesine Fransa'nın verdiği tepki, Müslüman ülkelerin şimşeklerini çekmeye devam ediyor.

Mısır'da Müslüman Kardeşlerin seçilmiş hükümetine askeri darbe düzenleyerek iktidara gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, bugün yaptığı açıklamada, 1.5 milyardan fazla Müslümanı rencide ediyorsa ifade özgürlüğünün durması gerektiğini söyledi.

Sisi, diğer yandan din, dinsel simge ve ikonları savunmak adına her kimden gelirse gelsin her tür şiddet ve terörizmi kesinkes reddettiğini sözlerine ekledi.

Daha önce İslam'ı eleştirerek yeninden yapılandırmaktan söz eden ve İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele ilan eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öğretmenin kafasının kesilmesinin ardından "Fransa karikatürlerden vazgeçmeyecek" açıklaması yapmıştı. Bazı yerel yönetimler de belediye binalarına karikatürleri yansıtmıştı.

Bunun üzerine Müslüman ülkelerde başlayan Fransa karşıtı dalga, Fransız mallarını boykotu da içerirken, Muhammed peygamberin yaşgünü vesilesiyle konuşan Mısır lideri şunları söyledi:

"Bizim de haklarımız var. Bizim de duygularımızın ve değerlerimizin incinmemesine hakkımız var."

"Eğer birilerinin düşüncelerini açıklama özgürlüğü varsa, bence bu, 1.5 milyardan fazla insanın hislerini rencide etme noktasına geldiğinde durur."

Sünni İslam'ın beşiği olarak anılan Kahire'deki El Ezher Üniversitesi Şeyhi Ahmed et Tayyib de uluslararası topluma Müslüman karşıtı eylemlerin suç haline getirilmesi çağrısını yaptı. Tayyib, Müslüman karşıtı hissiyatın iç siyaset malzemesi ve oy toplama aracı olarak kullanılmasına El Ezher'in kuvvetle karşı çıktığını dile getirdi.