Eski Kerkük Valisi Kerim hayatını kaybetti

Necmettin Kerim'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kerim'in tedavi gördüğü ABD'de yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Kerim'in, dün gece ABD saatiyle 23.00'da son nefesini verdiği kaydedildi.
Irak'ın Kerkük kentinin eski Valisi Necmettin Kerim’in hayatını kaybettiği bildirildi.
Necmettin Kerim'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kerim'in tedavi gördüğü ABD'de yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Kerim'in, dün gece ABD saatiyle 23.00'da son nefesini verdiği kaydedildi.
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