Suudi Arabistan, köle işçiliğe neden olan kafala sistemini gevşetiyor

Körfez'deki Arap krallıkları ve hatta Lübnan'da yabancı işçilerin köle gibi çalıştırılmasına neden olan 'kafala' yani kefillik sistemiyle ilgili Suudi Arabistan'dan reform açıklaması geldi.

10 milyon yabancının yaşadığı Suudi Arabistan'da İnsan Kaynakları ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı, yabancı çalışanların iş değiştirmek, seyahat etmek ya da ülke dışına çıkmak için işverenden izin alma zorunluluklarının kalkacağını açıkladı. Yabancı işçilerin bu serbestiye 14 Mart'ta, yani 4.5 ay sonra sahip olabilecek.

Kafala sistemine göre yabancı işçinin kendisini götüren şirketi bile değiştirme, şirket izin vermezse ülkeyi terk etme hakkı yok. Çalışma şartlarına itiraz eden işçiler bütün haklarından vazgeçerek ayrılmazsa esir gibi aylarca kamplarda tutulabiliyor. İnsan hakları örgütleri uzun yıllardır Körfez krallıklarına kafala sistemini kaldırma çağrısı yapıyor.

Suudi haber ajansına değişiklikle ilgili bilgi veren bir bakanlık yetkilisi, "Bu girişim, çalışma ortamını düzeltecek ve etkinliği artıracak. Çıkış ve yeniden giriş vizesi reformları, yabancı çalışanların işveren onayı olmaksızın sadece talep başvurusunda bulunarak seyahatine izin verecek, hareket ettiklerinde işveren elektronik yollardan haberdar edilecek" açıklamasını yaptı.

Bloomberg'e konuşan Bakan Yardımcısı Sattam Elharbi de bu reformlar sayesinde yabancı çalışanların aleyhlerinde işverenin firar ihbarında bulunmasının, bunun üzerinden otomatik olarak suçlu konumuna düşmelerinin ve hapse atılma ya da sınırdışı edilme riskine girmelerinin ortadan kalkacağını söyledi.

"Bunlar küçük değil, devasa değişiklikler" diyerek "Suudiler için daha fazla kapsayıcı olmayı, yetenekleri çekmeyi, çalışma koşullarını iyileştirmeyi, Suudi Arabistan'ın işgücü piyasasını daha dinamik ve üretken hale getirmeyi hedefliyoruz" iddiasında bulunan Elharbi, diğer yandan yeni düzenlemelerin 3.7 milyon Suudi çalışan için geçerli olmayacağını belirtti.

Suudi Arabistan'da Türk şirketlerinin götürdüğü on binlerce Türk işçi da çalışıyor.