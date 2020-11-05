Esad: Suriye'deki ekonomik krizin özü, iflas eden Lübnan'ın bankalarında kaybolan milyarlarca dolar

ABD'nin çok sert yaptırımlarının kıskacındaki Suriye'de yaşanan ekonomik krizle ilgili açıklamalar yapan Devlet Başkanı Beşar Esad, krizin gerisinde Lübnan'ın iflasının yattığını söyledi. Lübnan bankalarında kaybedilen Suriye mevduatlarının miktarının 42 milyar doları bulduğunu belirtti.

Halep'te düzenlenen bir ticaret fuarında konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Ekonomik krizin en önemli nedenlerinden biri, Suriyelilerin Lübnan'a götürdüğü para ve Lübnan'da bankacılık krizi gerçekleştiğinde o para gitti ve biz de bedelini ödedik" diyerek ekledi:

"Ekonomik sorunun özü budur, ama kimse hakkında konuşmuyor."

Quite a statement:



Syrian President Bashar al Assad said billions of dollars of deposits held by his countrymen in Lebanon’s financial sector that were blocked after a major financial crisis were a main cause of Syria’s deepening economic crisis.



https://t.co/Euwy83VO9l — Hassan Hassan (@hxhassan) November 5, 2020

Suriye yurttaşlarının Lübnan mali sektöründeki milyarlarca dolarlık mevduatlarının bloke edildiğini belirten Esad, 20 ile 42 milyar dolar arası tutardaki Suriye mevduatının kaybedilmiş olabileceğini duyurdu.

'Sezar Yasası'ndan önce başladı'

"Böyle bir rakam Suriye'ninki gibi bir ekonomi için dehşet vericidir" vurgusunu yapan Esad, ABD'nin Suriye'ye en ağır yaptırımları dayattığı Sezar Yasası'nın haziranda yürürlüğe girmesinden evvel krizin çıktığını belirterek "Nedeni Lübnan bankalarında kaybolan para" diye altını çizdi.

#Assad: #economic problem has another reason which is the money that have been taken by the #Syrians who deposited them in #Lebanon, & when the #banks in Lebanon have closed, we have paid the price… the current crisis is not connected to the blockade.https://t.co/zjKgyjDkvN — Qais Fares (@qais_fares) November 5, 2020

Lübnan'dan Suriye'ye domino etkisi

Geçmişte döviz mevduatlarının tutarının 170 milyar doları bulduğu Lübnan bankacılık sektörü, Lübnan para biriminin yere çakılması ve sermaye kaçışına karşı önlemler alınması üzerine geçen yıldan beri yurtdışına para çekilmesi ve işlem yapılmasına çok sıkı kısıtlama uyguluyor, bu da tasarruflarına ulaşamayan mevduat sahiplerinin büyük tepkisini çekiyor.

Suriyeli iş insanları da bir zamanlar petrol geliriyle temel ihtiyaç maddelerinin alımında kullanılan yüz milyonlarca doların çok sıkı kısıtlamalar nedeniyle Lübnan bankacılık sektöründe mahsur kaldığından yakınıyor. Suriye, ithalat yapabilmek için ABD yaptırımlarını aşmak açısından Lübnan bankalarının oynadığı rolden oldu.

Temel ihtiyaç maddelerine erişimde zorluk çekilen Suriye'de yakıt sıkıntısının üzerine son olarak ekmek zammı eklendi.