ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımları genişletti

ABD yönetimi, Suriye'yi hedef alan yaptırımlarını genişletme kararı alarak, ülkenin Ulusal Savunma Güçleri ve Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığı'nı kara listeye aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye hükümeti ve ekonomisini hedef alan yeni yaptırımlarını genişletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin Ulusal Savunma Güçleri ve Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Ham petrol damıtımı ve nakliyatı yapanlar da dahil olmak üzere askeri inşaatlar ve ilaç üretimi yapan 9 şirket ve kuruluşun da listeye eklendiği ifade edilen açıklamada, 6 Suriye ve 2 Lübnan vatandaşına da yaptırım uygulandığı belirtildi.

Ülkede 2011'de başlayan vekalet savaşıyla birlikte ABD ve Avrupa Birliği (AB) Şam yönetimini yaptırımlarla hedef alıyor.

Batı ülkeleri, Suriye'yi insan hakları ihlalleriyle suçlarken yaptırımlar, Suriye'de yaşam standartlarını önemli ölçüde düşürüyor.