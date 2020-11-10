Bogdanov ve Samsar, Suriye’deki çabaların koordinasyonunu görüştü

Rusya Devlet Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, gerçekleştirdikleri görüşmede, Moskova ve Ankara’nın Suriye’deki çözümle ilgili çabaların önemini kaydetti.