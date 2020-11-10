İran: Karabağ’da Rus barış gücünün yerleştirilmesine ve barışın sağlanmasına yardımcı olmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran’ın Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesine Rus barış gücünün yerleştirilmesine ve kalıcı barışın elde edilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “İran, bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmaya ve bölgesel girişimlere katılmaya hazır olduğunu bir kez daha altını çizerek vurguluyor” ifadesine yer verildi.

İran’ın; Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında varılan anlaşmanın 3 ve 4. maddelerinde belirtildiği gibi, Azeri ve Ermeni güçleri arasındaki temas hattı boyunca Rus barış gücünün yerleştirilmesine yardımcı olmaya hazır olduğu kaydedildi.