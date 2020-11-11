Ruhani'den anlaşma yorumu: Bakü ve Erivan'ın ihtilafları çözeceklerini umuyorum

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Putin, Aliyev ve Paşinyan arasında imzalanan anlaşmanın ardından Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'la ilgili ihtilafları çözeceklerini umduğunu söyledi.

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderlerinin videokonferans yöntemiyle düzenlediği zirvede konuşan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın imzaladığı Dağlık Karabağ'da çözüm anlaşmasını değerlendirdi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya'nın arabuluculuğunda aldığı askeri faaliyetleri durdurma kararının İran'da memnuniyetle karşılandığını kaydeden Ruhani, Bakü ve Erivan'ın ihtilafları barışçıl ortamda ve uluslararası hukuk temelinde çözüme kavuşturacağını umduğunu vurguladı.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'de yeniden alevlenmiş ve ayrı ayrı varılan üç ateşkes mutabakatına rağmen devam etmişti. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, son günlerde stratejik öneme sahip bölgelerde kontrolü sağlarken Ermenistan geri çekilmek durumunda kalmıştı.

Bu sürecin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün gece Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine dair bir anlaşma imzalamıştı.

Putin, ŞİÖ zirvesinin açılışında yaptığı konuşmada, bölgede çözüm için atılan adımların barışın tesis edilmesini sağlayacağını umduğunu ifade etmişti.